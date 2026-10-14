Apucarana supera média de chuva de outubro em apenas 13 dias

A estação do Simepar registrou 178 milímetros de precipitação até esta terça-feira (13), acima da média histórica de 172,9 mm para todo o mês

Apucarana já superou a média histórica de chuvas para outubro em apenas 13 dias. A estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou 178 milímetros de precipitação no município até esta terça-feira (13), enquanto a média esperada para todo o mês é de 172,9 mm.

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O volume acumulado equivale a aproximadamente 103% da média histórica de outubro, indicando que a quantidade de chuva registrada até agora ultrapassou o esperado para o período.

O cenário se repete em outras regiões do Paraná. Com as chuvas registradas na segunda-feira (12), o número de estações meteorológicas do Simepar que atingiram ou superaram a média mensal subiu de 16 para 24, conforme o levantamento divulgado nesta terça-feira.

Além de Apucarana, outras sete cidades aparecem entre as que ultrapassaram a média de precipitação para outubro. Em Toledo, por exemplo, o acumulado chegou a 318,2 mm, diante de uma média histórica de 239,9 mm. Já em Cianorte, foram registrados 260,4 mm, frente aos 224,4 mm esperados para o mês.

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Em Londrina, o volume acumulado alcançou 220,6 mm, superando a média de 171,6 mm. Maringá também registrou precipitação acima do esperado, com 212,4 mm, enquanto a média histórica para outubro é de 164,1 mm.

Confira os volumes registrados

Segundo os dados do Simepar, as estações meteorológicas das cidades abaixo já atingiram ou ultrapassaram a média histórica de chuva para outubro:

• Apucarana: média de 172,9 mm; acumulado de 178 mm.

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• Cambará: média de 147,5 mm; acumulado de 192,2 mm.

• Campo Mourão: média de 196,1 mm; acumulado de 219,8 mm.

• Cianorte: média de 224,4 mm; acumulado de 260,4 mm.

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• Jaguariaíva: média de 168,7 mm; acumulado de 181,4 mm.

• Londrina: média de 171,6 mm; acumulado de 220,6 mm.

• Maringá: média de 164,1 mm; acumulado de 212,4 mm.

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• Toledo: média de 239,9 mm; acumulado de 318,2 mm.