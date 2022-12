Apucarana supera marca de 90 mil veículos cadastrados

Da Redação

Em cinco anos, o aumento chega a 12,3% em Apucarana

A frota de Apucarana chegou a marca de 90.351 veículos cadastrados, segundo dados de outubro consolidados pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).



Desse total, segundo as estatísticas do Detran-PR, são 51.726 automóveis, 15.182 motocicletas, 4.159 motonetas, 2.808 caminhões, entre outras classificações. Em 2018, Apucarana somava 80.406 veículos cadastrados. Em cinco anos, o aumento chega a 12,3%.

Diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes afirma que o crescimento do número de veículos traz, consequentemente, um aumento dos desafios no sistema viário.

Ele observa, no entanto, que o município tem ainda um grande fluxo diário de veículos de outras cidades. “Mesmo com os contornos Sul e Norte, muitos veículos trafegam pelas avenidas Minas Gerais e Governador Roberto da Silveira”, assinala.

Segundo ele, a Prefeitura vem investindo em intervenções no trânsito nos últimos anos para melhorar o tráfego e garantir maior segurança aos motoristas e pedestres. Ele cita como principal ação nesse sentido a construção de rotatórias. Foram pelo menos oito de grande porte na gestão do prefeito Junior da Femac (PSD).

Segundo ele, as rotatórias estavam previstas no Plano de Mobilidade Urbana de 2015, assim como o projeto Interbairros, que prevê a ligação de regiões da cidade. “Isso mostra que as ações no trânsito em Apucarana são fruto de planejamento”, observa.

Segundo o diretor-presidente do Idepplan, o prefeito Junior da Femac vem implantando iniciativas de integração no trânsito, principalmente nas entradas da cidade. Ele cita como exemplo a implantação de um moderno sistema de iluminação na saída para Arapongas pela BR-369, que aumentou a segurança no trecho, e também o início da construção da duplicação na saída para Califórnia pela BR-376, entre a Praça Tibagi (em frente ao Estádio Municipal Olímpio Barreto), até o viaduto do Contorno Sul. A obra está na fase de preparação, com instalação de galerias pluviais.

“Outro projeto do prefeito Junior da Femac é a duplicação no trecho entre a entrada do Núcleo João Paulo até as imediações do 10º Batalhão de Polícia Militar”, comenta Mendes. Segundo ele, a intenção do município é construir três rotatórias nesse percurso, sendo a maior no acesso ao bairro, um dos mais populosos da cidade, que, historicamente, é um “gargalo” no trânsito de Apucarana. O município está na fase de captação de recursos.

“São obras importantes, que vão mudar o sistema viário nos acessos de Apucarana, melhorando o trânsito e trazendo mais segurança”, completa.

Por Fernando Klein

