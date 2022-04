Da Redação

Apucarana Sports visita o Verê neste domingo

Quarto colocado no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2022, com 4 pontos, o Apucarana Sports visita o Verê Futebol Clube neste domingo (24), às 15h30, no Estádio Vila do Mar. A partida é válida pela quarta rodada da primeira fase da competição estadual.

continua após publicidade .

Neste sábado pela manhã, o técnico Douglas Santos, do “Dragão do Norte”, comanda o treino recreativo quando define o time para mais uma apresentação na Segundona. Será o segundo jogo fora de casa no campeonato. Na quarta-feira também fora de Apucarana a equipe empatou sem gols com o Esporte Clube Laranja Mecânica.

No duelo neste final de semana no Sudoeste do Estado, o Apucarana não poderá utilizar o meia-atacante Pacato, expulso no Estádio José Chiapin (Pássaros), em Arapongas. Santos ainda não definiu o atleta substituto. A novidade na equipe pode ser a volta do atacante Diego Paulista, que estava entregue ao departamento médico do clube. O jogador participou do treinamento nesta sexta-feira pela manhã no Estádio Municipal Olímpio Barreto e deve ser relacionado para viajar para Verê.

continua após publicidade .

O jogo neste domingo à tarde terá a arbitragem de Fernando Frozza Ariotti (Pato Branco), sendo auxiliado por Giovani Marcos Matielo (Pato Branco) e Luciano Cordeiro (Guarapuava). Maria Luiza Brandelero dos Santos, de Cantagalo, atuará como 4ª árbitra.

Apucarana e Verê já se enfrentaram em quatro ocasiões, sendo três pelo Campeonato Paranaense da Terceira Divisão de 2018 e uma na Divisão de Acesso no ano passado. No dia 15 de setembro de 2018, em Apucarana, o “Dragão do Norte” venceu por 1 a 0, com gol do centroavante Salatiel. Depois na fase semifinal da mesma competição foram dois empates: 1 a 1 em Verê e 0 a 0 em Apucarana. No jogo em Verê, o meia Gabriel Bonet marcou para o time da casa e o volante Rico empatou para o Apucarana Sports.

Já na Segundona de 2021, em Verê, de virada, o Apucarana ganhou por 2 a 1, com gols de Renan e Douglinhas. Léo descontou para a agremiação local.