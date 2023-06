Apucarana Sports vence terceira seguida e sobe na tabela

O Apucarana Sports venceu a terceira partida seguida na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, na tarde deste domingo (11), e subiu para a terceira colocação. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Olímpio Barreto, contra o Toledo, e foi válido pela 7ª rodada da competição.

A equipe apucaranense venceu o time do oeste do Paraná pelo placar de 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado pelo Patrick com um belo chute de fora da área, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Com os resultados da rodada, a vitória do Apucarana colocou a equipe na terceira posição da tabela de classificação, com 13 pontos somados. O G4 é formado também pelo líder Patriotas, com 19, o vice-líder Andraus Brasil, com 15, e o PSTC, quarto colocado com 11 pontos.

Embalado, o time apucaranense venceu seu terceiro jogo consecutivo, após vitórias sobre o Paraná Clube, na Vila Capanema, e o Araucária, no Olímpio Barreto. O próximo jogo, penúltimo da primeira fase, acontece em Curitiba, contra o Andraus Brasil, no próximo sábado (17).

Os quatro primeiros colocados avançam às semifinais do campeonato.

