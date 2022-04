Da Redação

Apucarana Sports vence o REC em jogo-treino

De virada, a equipe sub-20 do Apucarana Sports derrotou o Rolândia Esporte Clube (REC) por 2 a 1, nesta terça-feira (15), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em Apucarana. Os dois times se preparam para o Campeonato Paranaense da categoria.

O REC saiu na frente com Otávio aos 9 minutos do primeiro tempo. Na etapa final o Apucarana virou o placar, com Caio aos 5 e Rodrigo aos 15 minutos.

Esse foi o quinto jogo-treino da equipe apucaranense como preparação para o Estadual. Foram duas vitórias e três empates.

Nesta quarta-feira, às 15 horas, por vídeo conferência, ocorre o Arbitral do Campeonato Paranaense Sub-20, quando o Apucarana conhecerá os seus adversários da primeira fase.