Apucarana Sports vence o Londrina EC no Paranaense Sub-20

Apucarana Sports venceu o Londrina no Sub-20

O Apucarana Sports estreou com vitória por 1 a 0 no Campeonato Paranaense Sub-20, no último sábado (1º), diante do Londrina Esporte Clube, quebrando uma invencibilidade de anos sem vencer o adversário.

Sob o comando de Antônio Donisete, a equipe apucaranense criou diversas chances claras no decorrer da partida. Após diversas tentativas, aos 30 minutos do 2º tempo, o zagueiro Lucas Ryan (Japa) abriu o placar em cobrança de escanteio de Eduardo.

O time tricolor contou com o apoio dos torcedores nas arquibancadas. A torcida organizada Dragões do Norte também marcou presença empurrando o time para a vitória.

A equipe do Apucarana Sports venceu com: João Calsavara, Gabriel Kenji, Allan, Lucas Ryan, Renato, Robert Ruiz, João Ryan, Eduardo Ferreira, Isaac, Eduardo, Thiago Emanuel, Kauan Riso, Renan, Nícolas, Tiago Wrzaciz, Hugo, Felipe, Mauro, Breno e João.

O time entra em campo novamente na próxima quinta-feira (6), em Rolândia, no Estádio Erich Georg, às 15h30, contra o REC. Já o Londrina EC enfrenta o Arapongas na SM Sports.

