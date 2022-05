Apucarana Sports vence o Cambé no Paranaense Sub-20

Da Redação

Em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense Sub-20 realizado neste sábado (28), no Estádio Municipal José Garbelini, em Cambé, o time sub-20 do Apucarana Sports venceu o Clube Atlético Cambé (CAC) pelo placar de 3 a 0. Os gols foram marcados por Eduardo, Thiago Emanuel (Gago) e João Nascimento.

continua após publicidade .

A equipe do Apucarana Sports venceu com José, João Cruz, Allan, André, Thiago Alemão, João Rhyan, João Nascimento, Jean e Eduardo. Durante a partida o técnico Toninho também utilizou os jogadores, Perdigão, João Luz, Adão, Turini, Andrade, Hugo, Victor e Ruan.

Os demais resultados da quinta rodada foram o seguinte: Londrina 5 x 0 Portuguesa Londrinense; Nacional de Rolândia 2 x 2 Arapongas. O REC folgou na rodada.

continua após publicidade .

Na próxima quinta-feira (2), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, às 15h30, a equipe sub-20 do Apucarana Sports recebe o REC de Rolândia, partida válida pela última rodada do primeiro turno.

A classificação do grupo C tem o Londrina à frente com 11 pontos. Na segunda posição esta o Nacional de Rolândia com 10 pontos. Em terceiro o REC com 7 pontos. O Apucarana Sports ocupa a quarta colocação com 6 pontos. O quinto colocado a Portuguesa Londrinense com 4 pontos. As equipes do Arapongas e Cambé somam 2 pontos.

A equipe também vem disputando a fase regional do Paraná Bom de Bola e se classificou em primeiro, e esta na semifinal. A partida decisiva acontece neste sábado (4), às 13h30 mim, no Estádio Luiz Mareze, em Cambira, contra o Florestópolis.