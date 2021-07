Da Redação

Apucarana Sports vence Laranja Mecânica em partida amistosa

Em preparação para o campeonato paranaense da divisão de acesso, a equipe tricolor recebeu nesta quarta-feira (21) o Laranja Mecânica de Arapongas, que se prepara para o estadual da terceira divisão de 2021.

Com gol do meia atacante o João Paulo na primeira etapa o Apucarana Sports garantiu a vitória por 1 a 0. Foram utilizados 20 atletas da equipe tricolor no jogo treino, onde o técnico Vavilson e o auxiliar Prof. Toninho acompanharam de perto a movimentação dos atletas em campo.

No último sábado (17) ocorreu a primeira apresentação em 2021 do Apucarana Sports, no estádio Olímpio Barreto. Neste confronto, a equipe tricolor venceu por 2 X 1 a equipe do Projeto MT de Maringá, com gols da equipe tricolor de Fernando e Gustavo.

O Apucarana Sports estreia no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso no dia 28 de agosto (sábado), no Estádio Olímpio Barreto, às 15h30, contra o Nacional de Rolândia.