Apucarana Sports vence e abre vantagem no jogo de ida

O Apucarana Sports venceu a primeira partida da semifinal da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense contra o CE União por 2 a 1 e saiu na frente em busca da classificação para a final. O confronto aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em Apucarana.

O Dragão do Norte abriu o placar aos seis minutos de jogo com Patrick e ampliou aos 12 com Sato. O visitante chegou a diminuir a diferença com Oscar, aos 42 minutos, mas após a volta do intervalo, nenhuma das equipes marcaram e a partida de ida da semifinal acabou com vitória para o Apucarana.

O jogo de volta, que decidirá quem se classifica para a final, e consequentemente o time que jogará a primeira divisão em 2022, acontecerá na casa do CE União, no Estádio Municipal Anilado, em Francisco Beltrão, no próximo sábado (2). Com a vitória desta quarta, a equipe apucaranense poderá jogar por um empate

O CE União tem a vantagem de decidir em seu estádio por ter terminado na frente do Apucarana na tabela de classificação da primeira fase.

Na outra semifinal da Segundona, o São Joseense ganhou do PSTC por 2 a 0, em Cornélio Procópio, e pode perder por até um gol de diferença para assegurar a vaga para a decisão da competição.

Portões fechados, mas torcida presente

Diante das restrições da pandemia da covid-19, os estádios da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de 2021 estão recebendo suas partidas oficiais sem a presença do torcedor. Porém, com o jogo importante desta quarta-feira (29), alguns torcedores do Dragão do Norte deram um jeito de acompanhar a primeira partida da semifinal. Uma foto foi registrada pelo lado de fora, onde flagrou 12 torcedores em cima de um caminhão, assistindo o jogo de Apucarana Sports e CE União pelo lado de fora do Olímpio Barreto.