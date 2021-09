Apucarana Sports vence de virada e avança à semifinal

Da Redação

O Apucarana Sports venceu o Verê FC de virada por 2 a 1 e conseguiu a classificação para a semifinal da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de Futebol. A partida aconteceu no sábado (25), Estádio Vila do Mar, em Verê.

Antes do confronto, a equipe apucaranense sabia que vencendo, garantiria a vaga para a próxima fase da competição. Quem saiu na frente do placar foi o Verê, aos oito minutos do segundo tempo, com Léo. Depois de 10 minutos o Dragão do Norte buscou o empate com Renan, e após 30, virou com Douglas.

A vitória fez o time subir da quarta para a terceira colocação do campeonato, com 15 pontos. Com isso, o Apucarana jogará a semifinal contra o CE União, de Francisco Beltrão. O outro confronto da fase será entre o líder São Joseense e o quarto colocado, PSTC.

Entre as equipes que estavam na zona de classificação antes da 10ª rodada, apenas o Andraus Brasil saiu do G-4, após derrota para o CE União fora de casa. Em Cornélio Procópio, o PSTC recebeu o Prudentópolis e venceu por 2 a 0, garantindo a última vaga.

Os rebaixados para a terceira divisão do Paranaense foram o Araucária e o Nacional de Rolândia.

Nenhuma partida da rodada terminou com empate: Iguaçu 2 x 0 São Joseense; Araucária 3 x 1 Nacional; CE União 2 x 1 Andraus Brasil; PSTC 2 x 0 Prudentópolis.

Os jogos de ida da semifinal acontecem nesta próxima quarta-feira (29), às 15h30. O Apucarana recebe o CE União no Estádio Olímpio Barreto e o PSTC enfrenta o São Joseense, em Cornélio Procópio.