Apucarana Sports vence Arapongas na última rodada do sub-20

O time tricolor de Apucarana venceu por 3 a 0 a equipe do Arapongas nesse sábado (06), durante jogo no Estádio Olímpio Barreto, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense sub-20.

Com a vitória, a equipe garantiu a segunda colocação da classificação do Grupo F. Os gols do time tricolor foram marcados pelos jogadores Hugo, Allan e Robert.

O Apucarana encerra a primeira fase na tabela de classificação geral somando 18 pontos ganhos em oito jogos, 6 vitorias e 2 derrotas, ficando atrás do time Operário, que soma 24 pontos, seguido de Londrina EC, 21 pontos.

A equipe do Apucarana Sports sub-20 venceu com: João Calsavara, Thiago gago, Allan, Renan, Eduardo Ferreira, Gabriel Kenji, Mauro, Lucas Yuji, Hugo, Joao, Felipe, Kauan Riso, Matheus, Caio Santos, Ronald, Igor, Raphael Pernetti e Vinicius Dolfini





