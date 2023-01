Apucarana Sports vai realizar avaliações técnicas para o Sub-17

Da Redação

A avaliação está marcada para o próximo sábado (4), às 9 horas

O Apucarana Sports vai realizar a primeira avaliação do ano, dando oportunidade para os atletas de Apucarana e região. A avaliação técnica, que será para os nascidos nos anos de 2006, 2007 e 2008, está marcada para o próximo sábado (4), às 9 horas, no Estádio Municipal Airton Santos (Zé Rico).

O Tricolor disputará neste ano o Campeonato Paranaense das categorias sub-17 e sub-20, e a Divisão de Acesso com o time profissional.

“Vamos investir bastante nas categorias de base, vamos montar uma estrutura adequada para que os garotos em campo possam dar o seu máximo, mas cuidando também na disciplina fora das quatros linhas, acima de tudo formando cidadãos. Em 2022 a nossa equipe do sub-19, disputou quatro competições, representou o município nos jogos escolares Bom de bola e fomos campeões na fase regional, no campeonato Paranaense terminamos na sétima colocação, viajamos para Recife, e disputamos a Copa Atlântico a maior competição da categoria sub-19 do País, enfrentamos grandes clubes Brasileiros e encerramos o ano com o título a copa Metropolitana, sempre valorizando os atletas de Apucarana e região. Neste ano gostaríamos muito que mais atletas de nossa cidade e da região defendessem as cores do time tricolor”, frisou o Presidente Douglas Rodrigues de Lima.

O diretor de futebol do Apucarana Sports, Airton Júnior, o Índio, informou que este é apenas o começo das avaliações. “Estaremos atentos no Vale do Ivaí buscando parcerias para mostrar os jovens talentos da nossa cidade e da região, valorizar os atletas ao máximo. Nós a frente da comissão técnica do Apucarana Sports vamos dar todo o apoio necessário fora de campo para os atletas e, que com certeza dentro de campo vão dar o seu máximo. Nesse primeiro semestre já confirmamos a participação do da Copa do Rei, que vai ser promovida pela Liga de Londrina e vamos disputar o Campeonato Paranaense sub-17 e sub-20”, disse Índio.

Os atletas que realizarem a avaliação devem levar as documentações documentos pessoais (CPF e RG) e comprovante de ano de nascimento. Eles terão que se apresentarem uniformizados com camisa branca, shorts e calções preto. Não será permitido realizar avalição com camisetas de clubes.

No comando das avaliações vão estar os técnicos Antônio Donizete e Matheus, juntamente com o presidente Douglas Rodrigues de Lima e com o diretor Airton Junior, o Índio.

Mais informações das avaliações podem ser obtidas pelo telefone em horário comercial: (43) 3424-3336

fonte: Reprodução

