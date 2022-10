Apucarana Sports vai disputar a Copa Atlântico Sub-19 em Pernambuco

Da Redação

O Apucarana Sports nesta quinta-feira (13/10), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, apresentou os jogadores da categoria sub-19 que disputarão a partir da próxima segunda-feira (17/10), no Centro de Treinamento do Retrô em Camaragibe-PE, a Copa Atlântico, torneio de futebol que terá a presença de 16 equipes de todo o País. O time apucaranense, que participará de sua primeira competição fora do Estado, integra o Grupo D, juntamente com Novorizontino, Bragantino e Retrô-PE.

Estiveram presentes na apresentação do elenco o prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital, o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, o diretor de futebol do clube, José Airton, o técnico Toninho Santos e demais integrantes da comissão técnica.

O prefeito Junior da Femac confia que o clube fará boa campanha. “São garotos preparados, com qualidade técnica e tenho certeza que o Apucarana Sports fará bonito na Copa Atlântico, representando o Paraná. Esses jogadores estarão na vitrine, com o grupo fechado e com responsabilidade. É uma alegria de poder estar na apresentação do elenco, tem alguns garotos de Apucarana também e conclamo toda a população para acompanhar a equipe na competição”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O vice-prefeito Paulo Vital também está na torcida. “Esse campeonato que o Apucarana vai participar é muito importante, pois divulga o nome da cidade e do clube, desejando boa sorte aos atletas e a diretoria e, que nós possamos ter uma boa participação na competição”, frisa o vice-prefeito Paulo Vital.

O professor Grillo prestigiou o evento nesta quinta-feira e acredita no potencial do clube. “Com grande satisfação que o Apucarana Sports estará representando a nossa cidade, que os atletas realizem bons jogos e que tragam frutos da competição no Pernambuco”, cita o professor Grillo.

O diretor de futebol do clube, Airton Junior, agradece a Deus pela equipe poder disputar a Copa Atlântico. “É a primeira vez que a equipe sub-19 do Apucarana sai do Estado para fazer uma competição a nível nacional e nós queremos mostrar o nosso trabalho, a força de Apucarana que merece estar no topo do futebol e esse é o primeiro passo”, disse Airton Junior, que esteve representando o presidente Douglas Rodrigues de Lima, que está em São Paulo resolvendo os preparativos para a viagem ao Pernambuco.

O técnico Toninho mostra motivação para a disputa da copa. “Estou contente e a expectativa é a melhor possível por ser a primeira competição nacional do Apucarana. A equipe está pronta e já estamos visando o Campeonato Paranaense do ano que vem. Nesse ano fizemos uma boa campanha, batemos de frente com os grandes do Estado, fazendo bons jogos com Coritiba, Paraná e Londrina”, comenta Toninho.

O lateral-esquerdo Robinho disputará a sua segunda competição pelo clube. “A expectativa é grande e creio que nossa equipe está preparada. Trabalhamos forte desde o término do Paranaense, vamos pra cima e que nós possamos fazer uma boa campanha”, disse Robinho.

O Apucarana Sports estreia na competição nacional na próxima segunda-feira, às 17 horas, contra o Novorizontino. No dia seguinte, às 15 horas, o adversário será o Retrô-PE, enquanto no dia 19, às 17 horas, o duelo será contra o Bragantino.

Os outros grupos da competição são os seguintes: A – Náutico, Coritiba, CSA-AL e Bahia; Grupo B – Botafogo-RJ, Carmópolis-SE, Santa Cruz e Fortaleza; e Grupo C – Falcon-SE, Flamengo-RJ, Perilima-PB e CRB-AL. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Os jogos da copa no Pernambuco contarão com transmissão no YouTube, por meio da TV Retrô.

JOGOS-TREINOS EM SÃO PAULO

Antes da Copa Atlântico, a equipe do treinador Toninho Santos realizará dois jogos de preparação em São Paulo. Nesta sexta-feira (14), às 10h30, no Centro de Treinamento de Cotia, enfrentará o São Paulo e neste sábado (15), às 9h30, jogará contra o Palmeiras no CT do clube alviverde.

A delegação apucaranense viajará neste domingo (16), às 6 horas, saindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com previsão de chegada às 9h30 em Recife.

ELENCO

Goleiros: Rafael e João Vitor

Zagueiros: Allan, Renan, Lucas Ryan e João Vitor

Laterais: Robinho e Felipe Perdigão

Meias: Lucas Silva, Tiago, Micael, Kaik, Thiago Emanuel, Marcus Vinicius, Mauro e Kauan

Atacantes: Hugo, Edson, Dudu, Caio, João Rhyan e Breno

COMISSÃO TÉCNICA

Técnico: Toninho Santos

Auxiliar técnico: Matheus Reis

Preparador físico: Gilberto Altino

Treinador de goleiros: José Roberto

Mordomo: Jaderson Ferreira

