Da Redação

Apucarana Sports tenta se manter no G-4 nesta quarta

Após golear o lanterna da Divisão de Acesso na última rodada, o Apucarana Sports enfrenta na próxima quarta-feira (22), às 15h30, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, o AA Iguaçu, pela oitava e penúltima rodada da primeira fase.

No último sábado (18), a equipe apucaranense recebeu em casa o Araucária, último colocado da competição, não tomou conhecimento e aplicou uma grande goleada de 7 a 0. Com a vitória, o time subiu da sexta para a terceira posição na tabela de classificação, somando 11 pontos até agora.

Um dos clubes ultrapassados pelo Dragão do Norte foi o adversário desta quarta, o Iguaçu, que ficou no empate em 1 a 1 contra o Verê na rodada passada e se encontra na quinta colocação, com 10 pontos.

Agora no G-4, o Apucarana segue na briga pelas quatro primeiras posições do campeonato, que garantem vaga para a semifinal. O time tem apenas a partida desta quarta-feira e a de domingo, contra o Verê, fora de casa. A reta final da Segundona será definida apenas com o termino da 10ª rodada, pois a diferença entre o líder São Joseense e o sétimo colocado, o Prudentópolis, é de apenas quatro pontos.