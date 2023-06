Apucarana Sports tem decisão neste domingo por vaga na semifinal

Siga o TNOnline no Google News

O Apucarana Sports está entre os quatro times que disputam duas vagas em aberto para as semifinais da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Quarto colocado, a equipe se garante na próxima fase vencendo por qualquer placar o Laranja Mecânica no Estádio Municipal José Chiappin, em Arapongas.

Os jogos da última rodada da primeira fase acontecem neste domingo (25), todos iniciando às 15h. O Apucarana enfrenta o Laranja, que tem 10 pontos e está sem chances de classificação e perigo de rebaixamento. Os concorrentes à vaga são o Iguaçu, terceiro colocado, que enfrenta o lanterna Araucária, o Paraná Clube, que está em quinto e recebe líder Patriotas, e o PSTC, sexto lugar na tabela e que visita o vice-líder Andraus Brasil.

Iguaçu, Apucarana, Paraná Clube somam 13 pontos, mas o time da capital possuí uma vitória a menos e fica abaixo pelo critério de desempate. Já o PSTC tem 12. Além da vitória, que garantiria os apucaranenses nas semifinais, um empate ou até uma derrota pode classificar, mas o Paraná e o PSTC precisariam empatar ou perder, respectivamente.

Patriotas, com 20 pontos, e Andraus Brasil, com 18, se garantiram antecipadamente ao mata-mata e jogam neste final de semana brigando apenas pela liderança da Segundona, que pode definir mando de campo em uma eventual decisão.

O último treinamento comandado pelo treinador Rafael Andrade, do Apucarana Sports, foi dado no Estádio Olímpio Barreto nesta sexta-feira (23). "Nosso time sabe da importância que é o jogo, estamos prontos e vamos dar o nosso melhor para buscar a vitória", disse o técnico.

Sem desfalques, o time deve entrar em campo com Flaysmar, Anderson Penna, Dipão, Marcelo Xavier, Djair, Biro, Thiago Gago, Serginho Paulista, Roberto, Patrick e Diego Paulista.

A última rodada do campeonato também contará com emoção na parte debaixo da tabela. No Estádio Reginal Willie Davids, o Grêmio Maringá, que tem sete pontos e está na oitava colocação, tenta segurar pelo menos um empate contra o nono colocado Toledo, que somou apenas quatro pontos.

