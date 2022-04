Apucarana Sports se recupera e vence o PSTC por 2 a 0

Da Redação

O Apucarana Sports bateu o PSTC por 2 a 0 neste domingo (17) no Estádio Municipal Olímpio Barreto pela Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Com um gol em cada tempo, o time do técnico Douglas Santos se recuperou da derrota na estreia contra o Foz do Iguaçu Esporte Clube por 1 a 0 na semana passada e conquistou seus três primeiros pontos na competição.

A equipe entrou em campo bastante modificada, com quatro reforços contratados nos últimos dias: o volante Matheus Freire, o lateral-esquerdo Yan e os meias Pacato e Ataliba.

O primeiro gol saiu logo a oito minutos. O lateral Yan cruzou uma falta para a área e o zagueiro Van Dal dividiu com o zagueiro Murilo e a bola entrou. O árbitro Diego Henrique Bueno Paschoal confirmou o gol para Van Dal.

O Apucarana Sports dominou o jogo. Aos 16 minutos do segundo tempo, o time teve chance de ampliar com um pênalti. O atacante Bruno Andrade foi para a cobrança, mas bateu fraco no canto direito e o goleiro João Fernandes defendeu.

O time apucaranense seguiu controlando a partida e o alívio veio perto do fim. O atacante Vitinho, que entrou no lugar de Matheus Freire, aproveitou um rebote na entrada da grande área e bateu marcando 2 a 0 aos 39 minutos do segundo do tempo. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro João Fernandes.

O Apucarana Sports volta a campo na próxima quarta-feira (20), quando enfrenta o Laranja Mecânica no Estádio dos Pássaros, às 15h30. Após empatar contra o Iguaçu na estreia em União da Vitória, o time araponguense venceu neste domingo o Prudentópolis por 2 a 1 jogando em casa.

O Estádio Municipal Olímpio Barreto recebeu um público pagante de 444 torcedores, com renda de R$5.105.00.

ESCALAÇÕES

O Apucarana venceu com Flaysmar; Gabriel, Van Dal, Fandinho e Yan; Matheus Freire (Vitinho), Djair, Ataliba (Barra) e Pacato; Bruno Andrade (Euler) e Diego Paulista (Julyano). Técnico: Douglas Santos.

O PSTC perdeu com João Fernandes; Minele (Adrian), Murilo, Brandão (Sérgio) e Thor; Sorriso, Wallace e Juninho (Luquinha); Borges (Joãozinho), Toure (Marcão) e Bryan. Técnico: Reginaldo Vital.

DEMAIS JOGOS – Foz do Iguaçu 1 x 1 Toledo (Foz do Iguaçu), Iguaçu 3 x 2 Aruko Maringá (União da Vitória), Laranja Mecânica 2 x 1 Prudentópolis (Arapongas) e Verê 0 x 1 Andraus (Verê).

CLASSIFICAÇÃO – 1º) Andraus com 6 pontos; 2º) Toledo, Iguaçu, Foz do Iguaçu e Laranja Mecânica 4; 6º) Prudentópólis e Apucarana Sports 3; 8º) Aruko, Verê e PSTC com 0.