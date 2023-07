Apucarana Sports recebe o Maringá FC pelo Paranaense Sub-20

Time do Apucarana contra o Maringá FC

Vai começar o returno do Campeonato Paranaense Sub-20. O Apucarana Sports entra em campo na manhã deste sábado (8), no Olímpio Barreto, às 10h30, e enfrenta o Maringá FC. A partida será válida para primeira rodada da segunda fase da competição.

Na última rodada do primeiro turno, a equipe tricolor venceu o Cambé por 2 a 1. O Apucarana Sports, na segunda fase da competição, está invicto, com dois empates e uma vitória, somando cinco pontos na tabela de classificação.

Na classificação, o Apucarana ocupa a terceira colocação, com cinco pontos, mesma pontuação do time maringaense.

No seu grupo, a equipe do Operário, de Ponta Grossa, assumiu a liderança após vencer o Cambé por 5 a 1, em jogo realizado nesta sexta feira, em Cambé, no Estádio José Garbelini.

Para o confronto, o treinador Antônio Donisete relacionou os seguintes atletas: João calsavara, Gabriel kenji, Allan, Lucas Ryan, Renan, Robert Ruiz, João Rhyan, Renato, Jonata Torquato, Eduardo Rafael, Tiago Emanuel, João Girard, Mateus Sousa, Tiago Wrsacko, Lucas Yuji, Mauro, Mateus Estevan, João Gabriel, Hugo e Isaac.

