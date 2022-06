Apucarana Sports recebe o Londrina pelo estadual sub-20

Da Redação

O Apucarana Sports enfrenta o Londrina Esporte Clube na noite desta quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Municipal Olímpio Barreto. A partida é válida pela 1ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual Sub-20, pelo Grupo C.

No primeiro confronto da competição a equipe tricolor ficou no empate em 0 a 0, na SM Sports, em Londrina.

Na chave, também estão as equipes do Arapongas, Cambé, Nacional, Rolândia Esporte Clube e Portuguesa Londrinense, que folga nesta rodada.

Com o comando do técnico Antônio Donizete dos Santos auxiliado por Matheus, os garotos apucaranenses têm um duelo difícil diante do Tubarãozinho, que é o líder do grupo C com 14 pontos.

Já o time do Apucarana Sports vem de vitórias nas últimas rodadas e está na terceira colocação com 9 pontos na competição.

A classificação do primeiro turno ficou assim: 1° Londrina E.C. com 14 pontos; 2° Nacional A.C. com 12 pontos; 3° Apucarana Sports com 9 pontos; 4° A. Portuguesa Londrinense com 7 pontos; 5° R.E.C com 7 pontos, 6° C.A. Cambé com 5 pontos e em 7° Arapongas E.C. com 2 pontos.

A equipe sub-20 também está disputando o Paraná Bom de Bola e no último domingo (12), foi campeão da fase regional ao vencer a equipe de Sabáudia por 4 a 2, no Estádio Municipal Luís Mareze, em Cambira.

O Apucarana Sports se qualificou para a fase Macro Regional que acontece em Arapongas no mês de julho.

Os demais jogos do segundo turno do Apucarana são: 12 de junho, Arapongas x Apucarana em Cambé; dia 25 de junho, Apucarana x Nacional de Rolândia; dia 02 de Junho, Portuguesa Londrinense x Apucarana; dia 06 julho, Apucarana x Cambe e dia 09 de Julho, Rolândia x Apucarana.

As três melhores classificadas do grupo C, passam para a segunda fase do campeonato Paranaense sub-20.