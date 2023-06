Apucarana Sports recebe o lanterna Araucária neste domingo

O Apucarana Sports tem neste domingo (4) uma grande oportunidade de se aproximar dos líderes da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. O time pega o lanterna Araucária ECR, às 11 horas, no Estádio Olímpio Barreto, em partida válida pela sexta rodada da primeira fase. O adversário perdeu todos os jogos na competição até agora e tem um saldo negativo de 17 gols.



continua após publicidade

Em sexto lugar na tabela de classificação com 7 pontos ganhos, o Apucarana Sports vem embalado após bater o Paraná Clube por 1 a 0 na rodada passada, jogando no Estádio Durival de Britto e Silva, na capital do Estado.

Para o duelo deste domingo, o técnico Rafael Andrade não poderá contar com o meia Sato, que se desligou do clube. Outra baixa é o atacante Thiago Emanuel, expulso em Curitiba. O atacante João Rhyan pode entrar na vaga.

continua após publicidade

O lateral Romário voltou a treinar com a equipe, mas sua presença entre os relacionados não é confirmada. Por outro lado, o técnico Rafael Andrade ganhou o reforço do meia Fernandinho, que também joga como lateral-esquerdo. Ele foi regularizado no BID e deve ir para o jogo.

Autor do gol da vitória em Curitiba, Roberto admite que estava precisando marcar. “É um gol que deu moral para mim e também para toda a equipe”, diz, revelando que o treinador Rafael Andrade previu seu gol contra o Paraná Clube na preleção no vestiário.

O atacante pede seriedade no enfrentamento contra o lanterna neste domingo. “É um jogo importante e precisamos fazer o nosso papel. Temos que buscar os três pontos para continuar nosso objetivo na busca pelo acesso”, disse.

continua após publicidade

Surpresa na escalação contra o Paraná Clube, o meia Robinho ganhou moral com o treinador e pode continuar no time principal. Vindo do sub-20, ele fez sua estreia no profissional em Curitiba. Ao final da partida, o garoto chorou com a oportunidade. “Lembrei de tudo que eu sonhava. Agora, é só agradecer e melhorar cada vez mais”, disse.

Contra o Araucária, o técnico Rafael Andrade deve mandar a campo uma formação com Flaysmar; Romário (Anderson Penna), Dipão, Marcelo Xavier e Biro-Biro; Djair, Serginho Paulista e Robinho; Diego Paulista, Roberto Junior e João Ryan (Patrick).

SUB-20



continua após publicidade

O Apucarana Sports também entra em campo neste sábado (3) pelo paranaense da categoria sub-20. O time recebe, às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, o Arapongas em jogo válido pela última rodada da primeira fase. Os apucaranenses estão em quarto lugar na tabela de classificação, com 15 pontos ganhos. O adversário é o 21º, com apenas 2 pontos.

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News