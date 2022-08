Apucarana Sports recebe o Coritiba no Campeonato Paranaense Sub-20

Da Redação

Apucarana Sports terá força máxima neste sábado (20), às 15h30

Vindo de um empate (0 a 0) contra o Paraná Clube, em jogo de volta realizado na capital do Estado, o Apucarana Sports terá força máxima neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, em Apucarana. O time jogará contra o Coritiba pela segunda rodada do returno da segunda fase do Grupo G do Campeonato Paranaense Sub-20.

O técnico do Apucarana, Antônio Donisete, está confiante que a equipe fará uma boa apresentação diante do time coxa-branca, até porque tem todo o elenco a disposição no final de semana.

No próximo duelo o "Dragãozinho" conta com o retorno dos atletas que cumpriram suspensão no jogo contra o Paraná Clube: o lateral-esquerdo Robinho, os meias Turini e Mauro e o centroavante João Rhyan. Contudo, a definição da equipe deve acontecer nesta sexta-feira pela manhã no coletivo.

A partida diante do Coritiba é encarada como decisiva pelos jogadores e integrantes da comissão técnica apucaranense. Se vencer, o Apucarana ficará numa boa condição em busca da vaga para a terceira fase do estadual, e por isso a comissão, a diretoria e os jogadores, convidam os torcedores tricolor para comparecerem ao estádio Olímpio Barreto neste sábado (20/08) e torcer pelo time tricolor. A entrada será gratuita.

A arbitragem do duelo no Olímpio Barreto estará a cargo de David Herik Pinho (Maringá). Os assistentes são: Vinicius Leonardo Moreira (Arapongas) e José Rafael J de Araújo (Cambira); Delegado da partida, Rogério de Oliveira (Apucarana).

O último compromisso do Apucarana Sports nesta segunda fase já está marcado e também será no Olímpio Barreto, sábado (26/08), às 15:30, contra o Paranavaí. Contamos com o apoio do torcedor.

