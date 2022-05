Apucarana Sports perde e vai lutar contra o rebaixamento

Da Redação

Com um gol no final da partida, o Apucarana Sports foi derrotado nesta quarta-feira (11) por 1 a 0 pelo Aruko Sports Brasil no Estádio Municipal Olímpio Barreto na penúltima rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time não tem mais chances de classificação e agora resta lutar contra o rebaixamento para a Terceira Divisão.

Faltando um jogo na rodada, o Apucarana Sports está na 8ª posição, com 9 pontos. Os dois últimos caem. Os apucaranenses precisam torcer agora contra o Verê, que é o 9º colocado e tem 6 pontos. O Verê ainda joga nesta rodada e visita o PSTC nesta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Municipal Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio. Em caso de vitória, a equipe do Sudoeste do Estado chega também a 9 pontos, mas supera o Apucarana Sports no critério de desempate, que é o número de vitórias. O lanterna Prudentópolis, tem quatro pontos, e já está rebaixado.

Nesta quarta-feira, o Apucarana Sports não conseguiu imprimir um ritmo forte no primeiro tempo, mesmo precisando da vitória. O Aruko Spors se fechou bem e conseguiu segurar as investidas apucaranenses. No segundo tempo, o jogo foi mais aberto. O Apucarana Sports chegou duas vezes com perigo com o atacante Ataliba, mas não conseguiu marcar. O time de Maringá ameaçava em contra-ataques. O gol saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Luigi aproveitou cruzamento na área após defesa do goleiro Flaysmar e apenas completou para dentro do gol.

O final da partida foi tenso, com vários desentendimentos entre os jogadores. Após marcar 1 a 0, o Aruko Sports parou o jogo com muitas faltas, com seus jogadores recebendo cartão amarelo.

Durante o campeonato, o Apucarana Sports não fez valer o mando de campo, vencendo apenas uma partida em casa contra o PSTC. Na partida desta quarta-feira, o "Olímpio Barreto" recebeu 76 pagantes. A renda foi de R$ 860.

Os apucaranenses vão a Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, para disputar a última rodada. O time pega o Andraus Brasil no próximo domingo (15), às 15h30, no Estádio Atílio Gionedis, para tentar garantir sua permanência na Divisão de Acesso.

