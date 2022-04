Da Redação

Apucarana Sports perde de 1 a 0 para o Verê FC

O Apucarana Sports conheceu neste domingo (24) a sua segunda derrota em quatro jogos na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Jogando no Estádio Vila do Mar, no Sudoeste do Estado, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Verê Futebol Clube.

Com o resultado, o "Dragão do Norte" cai para a 8ª posição na tabela de classificação, com quatro pontos ganhos. São duas derrotas, um empate e apenas uma vitória até agora. Foi a primeira derrota para o Verê na história dos confrontos entre os dois times.

O gol do Verê saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. A zaga afastou mal e a bola foi rolada para o atacante Renan dentro da pequena área. Ele apenas teve o trabalho de desviar do goleiro Flaysmar e abrir o marcador.

No segundo tempo, o Apucarana Sports pouco chegou ao ataque. O Verê se fechou e administrou bem o placar.

O time apucaranense volta a campo no próximo domingo (1º de maio), quando enfrenta o A.A. Iguaçu no Estádio Olímpio Barreto, às 15h30.

LARANJA MECÂNICA

Jogando no Estádio Willie Davids, em Maringá, o Esporte Clube Laranja Mecânica perdeu seu primeiro jogo na Divisão de Acesso. A equipe foi derrotada por 3 a 1 para o Aruko Sports Brasil. A partida, que ocorreria no sábado à noite, foi adiada por conta da falta de energia no estádio. O Laranja Mecânica, que segue com cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota), volta a campo no próximo sábado (31), quando recebe, às 15h30, o Verê FC no Estádio dos Pássaros.