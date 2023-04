Apucarana Sports pega o PSTC neste sábado na abertura da 2ª Divisão

Da Redação

Equipe do Apucarana durante treinamento no Olímpio Barreto

Com muitos jogadores remanescentes, o Apucarana Sports inicia neste sábado (29), às 15h30, no Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul contra o PSTC, a sua caminhada no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2023. Na primeira fase da competição, que reúne 10 equipes, o Dragão do Norte disputará nove jogos, sendo quatro em casa e cinco fora.

Para a estreia na competição estadual, todos os atletas estão legalizados e à disposição do técnico Rafael Andrade, que comandou o Aruko, de Maringá, na primeira divisão do Paranaense deste ano.

O goleiro Flaysmar, o zagueiro Dipão, o atacante Diego Paulista e os volantes Djair e Bruno Andrade são remanescentes da temporada passada, quando o Apucarana Sports acabou não se classificando para a segunda fase do campeonato.

“Nós estamos com uma excelente equipe e, com o apoio da diretoria e da torcida, tenho confiança que brigaremos pelo acesso para a Primeira Divisão”, diz o zagueiro Dipão, que faz a sua quinta temporada pelo clube (2016, 2020, 2021, 2022 e 2023).

Outros velhos conhecidos do torcedor são os laterais Biro e Romário, os volantes Serginho Paulista e Nelsinho, os meias Sato e Patrick e o atacante Roberto. Todos têm passagens anteriores pelo clube e voltaram para a temporada 2023.

As principais novidades são o volante Serginho, que também atua na lateral, e os atacantes Rafael Bastos, Isac e Piraju. O Apucarana Sports também aposta em jogadores da base. Turini (volante), Robinho (lateral esquerdo), João Rhyan (atacante), Tiago Emanuel (volante) e Eduardo (meia atacante) subiram para o profissional e devem ganhar chances no time principal durante o campeonato.

O presidente Douglas Rodrigues de Lima, que administra o clube desde 2018, está otimista com o acesso neste ano. “Estamos preparados e montamos um time vencedor, que lutará em busca do tão desejado acesso”. O dirigente pontuou, no entanto, que o clube está atento ao mercado e pode buscar mais algumas peças para a sequência da competição.

Durante a preparação, a equipe realizou quatro jogos-treinos. Foram dois empates contra o Londrina e o Vocem, de São Paulo ( ambos 1 a 1), uma vitória contra o Maringá (1 a 0) e uma derrota para o Operário, de Ponta Grossa (3 a 0).

A partida deste sábado será arbitrada por Marco Antônio dos Santos (de Fazenda Rio Grande), auxiliado por Diego Fortunato (Curitiba) e Daniel Olivio Tschoke (Curitiba). Mailon Munhoz (Arapongas) trabalhará como quarto árbitro.

Além do Apucarana Sports e do PSTC, a Segunda Divisão deste ano conta também com o Laranja Mecânica, de Arapongas, Paraná Clube, AA Iguaçu. Patriotas FC, Grêmio de Maringá, Araucária ECR, Andraus Brasil e Toledo EC.

Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único, classificando-se os quatro melhores para a semifinal. Os vencedores disputam o título e, consequentemente, garantem o acesso para o futebol de elite do Estado.

