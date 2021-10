Apucarana Sports joga semifinal contra o CE União

Da Redação

Time treina em Pato Branco e se prepara para o jogo decisivo

O Apucarana Sports jogará neste sábado (2) o jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, contra o CE União, em Francisco Beltrão. A partida começa às 15h30, no Estádio Municipal Anilado.

A equipe apucaranense poderá jogar por um empate, após ter vencido no jogo de ida por 2 a 1, no Estádio Olímpio Barreto. Além de ir à final da competição, caso se classifique, o Dragão do Norte também subirá para a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2022,

A pesar da vitória, a primeira partida da semifinal trouxa problemas para o treinador Toninho, que terá Sato, autor de um dos gols da última partida, Nelsinho e Romário como desfalques para o confronto, por conta de lesões. O centroavante Rodrigo Paraná, que se machucou contra o Verê FC, na última rodada da primeira fase, poderá estar à disposição neste sábado.

Com a comissão técnica, os jogadores viajaram na quinta-feira (30) para Pato Branco, onde treinam no Estádio Pioneiros, cedido pelo Azuris. Às 12 horas deste sábado, o elenco tomará rumo à Francisco Beltrão.

Esse é o terceiro ano seguido que o Apucarana chega à semifinal da Segundona. Em 2019 foi eliminado para o PSTC e em 2020, caiu para o Azuris. O clube terá mais uma chance de subir à elite do futebol do estado, algo que planeja desde sua fundação, em 2014.

Na outra semifinal da Divisão de Acesso, o São Joseense recebe o PSTC no Estádio Municipal Cilmar Pedro Goergen. O time de São José dos Pinhais, que venceu por 2 a 0 no confronto de ida, pode até perder por um gol de diferença que garante o acesso à primeira divisão e a classificação para a final.