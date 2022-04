Da Redação

Apucarana Sports inicia caminhada rumo a primeira divisão

Com três remanescentes e muitas “caras novas” no elenco, o Apucarana Sports inicia neste domingo (10), às 15h30, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, contra o Foz do Iguaçu, a sua caminhada no Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2022. Na primeira fase da competição, que reúne 10 equipes, o Dragão do Norte disputará nove jogos, sendo cinco em casa e quatro fora.

Para a estreia na competição estadual, 18 atletas apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão a disposição do técnico Douglas Santos, que no ano passado estava atuando no futebol japonês.

O goleiro Flaysmar, o zagueiro Dipão e o atacante Diego Paulista são remanescentes da temporada passada quando o Apucarana acabou sendo eliminado na semifinal da Segundona pelo União, de Francisco Beltrão. “Nós estamos com uma excelente equipe e com o apoio da diretoria e da torcida tenho confiança que brigaremos pelo acesso para a Primeira Divisão”, diz o zagueiro Dipão que faz a sua quarta temporada pelo clube (2016, 2020 e 2021).

As principais contratações foram o goleiro Edson Muniz, com passagem pelo próprio Apucarana em 2019, o lateral-direito Gabriel e o zagueiro Fandinho, que disputaram a Primeira Divisão nesse ano pelo União, de Francisco Beltrão, o zagueiro Van Dal, ex-Patriotas, o volante Barra, ex-Andraus, o meia Djair, que veio do Bandeirante-SP, e os atacantes Kenu, ex-Nacional, de Rolândia, e Bruno Andrade, com passagens por vários times paulistas e Rio Branco, de Paranaguá.

Também estão aptos para o jogo neste domingo os jovens Pedro Henrique (zagueiro), Juba, Rodrigo e Kekel (volantes), Ruan e Euler (meias) e Valentin e Vitinho (atacantes). Alguns deles farão parte da equipe sub-20 que estreia no Grupo C do Campeonato Paranaense da categoria no dia 7 de maio em Londrina, contra o Londrina Esporte Clube.

O presidente Douglas Rodrigues de Lima, que administra o clube desde 2018 quando a equipe estava na Terceira Divisão, diz que chegou o grande momento. “Como sempre acontece na véspera da estreia o coração está acelerado, mas estamos preparados e montamos um time vencedor que lutará em busca do tão desejado acesso. E para encarar o Foz do Iguaçu convoco a nossa torcida para que possamos estrear com o pé direito, pois esse é o momento de abraçar o time em busca da Primeira Divisão”, frisa Lima.

O dirigente disse ainda que o Apucarana segue em busca de mais algumas peças para a sequência da competição. A prioridade nesse início de disputa é trazer um lateral-esquerdo, um meia e mais um atacante.

A partida neste domingo será arbitrada por José Maria Molinari Filho, sendo auxiliado por Gustavo Kucharski e Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira. Jeferson Fernando Ribeiro, de Rolândia, trabalhará como quarto árbitro.

O ingresso para a arquibancada coberta custa R$ 20, 00, enquanto para a descoberta o valor é de R$ 10,00.

Além de Apucarana e Foz, a Segundona conta também com Laranja Mecânica, PSTC, Aruko, Andraus, Iguaçu, Prudentópolis, Toledo e Verê. Na primeira fase os times jogam entre si em turno único, classificando-se os quatro melhores para a semifinal. Na semifinal o primeiro colocado da fase inicial enfrenta o quarto e o segundo joga contra o terceiro. Os vencedores disputam o título e consequentemente garantem o acesso para o futebol de elite do Estado.

Tabela de jogos



Dia 10 de abril, às 15h30 – Apucarana x Foz do Iguaçu

Dia 17 de abril, às 15h30 – Apucarana x PSTC

Dia 20 de abril, às 15h30 – Laranja Mecânica x Apucarana

Dia 24 de abril, às 15h30 – Verê x Apucarana

Dia 1º de maio, às 15h30 – Apucarana x Iguaçu

Dia 4 de maio, às 15h30 – Prudentópolis x Apucarana

Dia 8 de maio, às 15h30 – Apucarana x Toledo

Dia 11 de maio, às 15h30 – Apucarana x Aruko

Dia 15 de maio, às 15h30 – Andraus x Apucarana