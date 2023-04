Apucarana Sports goleia por 8 a 0 e segue líder no Paranaense Sub-20

Da Redação

Apucarana Sports é líder no Paranaense

O Apucarana Sports venceu com facilidade a equipe do REC, na tarde de sábado (8), no Estádio Érich Georg, em Rolândia, no norte do Paraná, pelo Campeonato Paranaense Sub-20.

Pela segunda vez a vitória chegou para o time tricolor da Cidade Alta. Os meninos do Sub-20, sob o comando do professor Toninho, golearam por 8 a 0 a equipe do Rolândia Esporte Clube, assumindo a liderança isolada do campeonato. A vitória veio com gols de Thiago Emanuel, Gabriel, João Rhyan, Dudu, Felippe e João Gabriel.

Até o momento, a equipe apucaranense está com 100% de aproveitamento. No primeiro jogo o time de Apucarana venceu o Londrina Esporte Clube por 1 a 0.

Na próxima quinta-feira (13), o time enfrenta o Cambé, no Estádio Olímpio Barreto, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense Sub-20.

A equipe tricolor goleou a equipe do REC com: João calsavara, Gabriel Kenji, Allan, Lucas, Eduardo Ferreira, Robert Ruiz, João Ryan, Thiago Emanuel, Isaac, Eduardo, Hugo, Kauan Riso, Renan, Tiago, Nicolas, Felipe, Breno, Caio José Stankewicz, João Gabriel e Renato.

