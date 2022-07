Apucarana Sports goleia Cambé por 6 a 0 e garante vaga na 2º fase

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O duelo foi no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em jogo válido pelo campeonato Paranaense Sub-20

A vaga do Apucarana Sports chegou de forma antecipada, depois da goleada por 6 a 0 contra Cambé. A partida aconteceu na quarta-feira (6). O duelo foi no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em jogo válido pelo campeonato Paranaense Sub-20. O destaque da equipe tricolor foi atacante João Ryhan, que marcou quatro gols na partida e assumiu a vice liderança da artilharia do estadual, com 8 gols marcados. Também marcaram para o time tricolor Dudu e Thiago.

continua após publicidade .

“É muito bom estar ajudando a equipe com esse gol da vitória, conseguimos atingir o objetivo de se classificar antecipadamente e fico feliz em fazer quatro gols na tarde de hoje. Fizemos um bom jogo, mas temos muito que melhorar para não deixar o rendimento cair na partida. Vamos treinar forte no decorrer da semana para corrigir nossas falhas”, disse o atacante João Rhyan.

“Conseguimos uma importante vitória que nos coloca na segunda fase, que é de suma importância, pois estamos em busca da nossa meta, junto com toda a diretoria a frente o Presidente Douglas Rodrigues que não mede esforços, acompanhando aos treinos e sempre em busca de recursos para fornecer o melhor tratamento aos meninos da base do Apucarana Sports. Hoje tivemos o controle do jogo e conseguimos criar muitas chances de finalização, fruto do empenho e dedicação dos meninos nos treinamentos”, avaliou o diretor técnico Airton Junior.

continua após publicidade .

A última rodada está marcada para sábado (9), às 15h, em Rolândia. O Apucarana Sports encara o REC de Rolândia.

Apucarana Sports venceu com: José, João Cruz, Robinho(Perdigão), André, Allan, Turine(Thiago Alemão), Thiago, Jean(Andrade), João Rhyan(Hugo), Diogo(Victor) Dudu(Adão)

Técnico: Antônio Donizete Auxiliares Matheus e Airton Junior.

continua após publicidade .

Os outros resultados da rodada pelo grupo C foram os seguintes:

Londrina EC 3 x 0 Portuguesa Londrinense,

Nacional de Rolândia 4 x 0 Arapongas.

continua após publicidade .

Com os resultados a classificação ficou assim no grupo C:

1º Londrina EC: 29 pontos;

continua após publicidade .

2º Apucarana Sports: 21 pontos;

3º Nacional de Rolândia: 21 pontos;

4º Portuguesa Londrinense: 13 pontos;

5º REC: 11 pontos;

6º CA Cambé: 5 pontos;

7º Arapongas EC: 3 pontos.

No sábado (9), a equipe do Apucarana Sports vai a Rolândia e encara o REC. Será o último compromisso da equipe tricolor na primeira fase do Paranaense. Já o CA Cambé encara o Londrina EC no estádio José Gaberlini, em Cambé. A equipe da Portuguesa Londrinense recebe o Arapongas EC.

Siga o TNOnline no Google News