Apucarana Sports fica no empate em amistoso contra o Vocem

Jogo foi realizado em Assis, no Estádio Tonicão

O Apucarana Sports realizou um jogo-treino contra o Vocem, de Assis-SP, nesta quarta-feira (12), e ficou no empate por 1 a 1, no Estádio Municipal Tonicão.

O gol tricolor foi marcado de cabeça, após cobrança de escanteio no segundo tempo, pelo atacante Rafael Bastos, ex-jogador do Londrina Esporte Clube que foi anunciado nesta semana pelo clube apucaranense como novo reforço para a temporada.

Durante a partida, o treinador Rafael Andrade testou todos os jogadores buscando dar ritmo de jogo a eles.

No sábado (15), a equipe do Apucarana Sports realiza mais um amistoso, dessa vez contra o Operário, em Ponta Grossa, no Estádio Germano Krüger.

Categorias de Base

Nesta quinta-feira (13), a equipe do Apucarana Sports Sub-20 joga contra o time de Cambé, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense.

