Apucarana Sports fica no empate conta o Atlético Clube Paranavaí

Apucarana Sports e Atlético Clube Paranavaí jogaram no Estádio Waldemiro Wagner

No sábado (23), aconteceu a abertura da segunda fase do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-20. O Apucarana Sports jogou fora de casa e ficou no empate com o Atlético Clube Paranavaí (ACP) por 2 a 2.

Os gols, no Estádio Waldemiro Wagner, foram marcados por Dirley (ACP) aos 26 minutos e Tiago (Apucarana) aos 36 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Diego marcou contra para o ACP e, aos 35 minutos, João Ryhan empatou.

Outros resultados: Operário 1×1 Londrina, Paraná 0x0 Coritiba, FC Cascavel 3x3 Patriotas, ainda pela primeira rodada, jogam dia 27/07, às 15h30, São Joseense x Athletico-PR.

O Apucarana Sports volta a atuar no dia 30 de julho, em casa, contra o Paraná Clube, às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto. No dia 6 de agosto, vai para Colombo enfrentar o Coritiba, às 15h30, no Centro de Treinamento Bayard Osna.

