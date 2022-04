Da Redação

Apucarana Sports fecha comissão técnica para a temporada

Com a chegada do treinador Douglas Santos, na última quinta-feira (10), o Apucarana Sports fechou a comissão técnica para a disputa do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão de 2022. O “Dragão do Norte” estreia no Estadual no dia 10 de abril, às 15h30, em casa, frente ao Foz do Iguaçu Futebol Clube. Santos terá como auxiliar técnico Antônio Donisete dos Santos, o Toninho, que está no clube desde 2019, e que atualmente comanda a equipe sub-20.

O professor Gilberto Altino será mais uma vez no preparador físico, com Carlos Roberto de Oliveira, o Betão, sendo contratado para a função de treinador de goleiros. Ele já trabalhou no clube em 2014 e 2019.

Também fazem parte da comissão técnica do time profissional o fisioterapeuta Danilo Felipe Marquezi, o massagista Rômulo Henrique da Rosa Lechacoski e o mordomo Jader Ferreira. Já a equipe sub-20 conta com o preparador físico Matheus Reis e com o massagista Gustavo Ferensovicz.

O presidente Douglas Rodrigues de Lima destaca que a comissão técnica é competente e tem muita experiência no futebol. “Para ter um time forte é necessário ter também uma comissão técnica eficiente e com qualidade. Tenho muita confiança no trabalho de todos e juntos com os jogadores conseguiremos o tão sonhado acesso”, disse o presidente do Apucarana Sports.