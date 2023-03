Apucarana Sports faz jogo-treino contra o Londrina nesta sexta-feira

Da Redação

O Apucarana Sports encara nesta sexta-feira (31), às 16 horas, no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube no primeiro jogo-treino da temporada. A equipe apucaranense está em preparação para a estreia da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense contra o PSTC, dia 30 de abril, às 15h30, fora de casa. Já o adversário treina para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão pega o ABC em casa na primeira rodada, dia 15 de abril.

Para tentar o acesso, o Apucarana Sports contratou o técnico Rafael Andrade, 42 anos. Especialista em acessos, o treinador estava no Aruko Sports, de Maringá, onde foi vice-campeão da Segunda Divisão de 2022 e caiu nas quartas de final da divisão de elite do Paranaense deste ano para o Operário, de Ponta Grossa. A trajetória de Rafael Andrade é marcada também por acessos à Primeira Divisão do Paranaense pelo Nacional de Rolândia, em 2014; e pelo União Beltrão, em 2019 e 2021.

O presidente do Apucarana Sports, Douglas Rodrigues, mostra confiança na experiência do novo treinador. “Após a temporada passada, que foi muito ruim, quando lutamos contra o rebaixamento, a nossa expectativa é que em 2023 a gente consiga brigar pelo acesso, que é o nosso grande objetivo”, afirma.

O plantel deste ano une a experiência de jogadores com passagens pelo Apucarana Sports com nomes indicados pelo novo treinador, que disputaram a elite do Paranaense em 2023.

Os velhos conhecidos do torcedor são o goleiro Flaysmar; o lateral direito Romário; o zagueiro Dipão; o volante Roberto; e o atacante Diego Paulista. “São jogadores que conhecem a segunda divisão”, pontua o presidente. Ele afirma que outros cinco jogadores já foram contratados e estão treinando. Como não assinaram contrato ainda, Douglas preferiu não revelar os nomes.

O time também aposta em promessas da base. Cinco jogadores subiram para o profissional: os atacantes João Ryan e Dudu; os volantes Turini e Tiago Gago e o goleiro José. No jogo-treino de Londrina, alguns jogadores oferecidos serão testados.

O treinador Rafael Andrade promete competitividade em 2023. “Nós estamos com atletas com total comprometimento. O trabalho tem sido muito bem aceito e a gente espera, com a chegada dos reforços, que a gente possa ter uma equipe competitiva”, disse em entrevista ao canal oficial do clube.

Ele promete um Apucarana Sports protagonista na Segundona de 2023. “O torcedor pode esperar um time intenso, que vai brigar por todas as divididas e que vai correr bastante para buscar o acesso”, acrescentou.

A cidade de Apucarana não tem um time na divisão de elite do Estado desde 2002, quando competiu com o Roma Esporte Apucarana, que acabou rebaixado.

A edição de 2023 da Segundona contará com dez clubes, incluindo o tradicional Paraná Clube, de Curitiba.

SUB-20

Enquanto o profissional treina para a Segunda Divisão, o Apucarana Sports estreia no Paranaense Sub-20 neste sábado (1º). O adversário será o mesmo Londrina, às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto. Para esta temporada, a Prefeitura reformou o campo, que ganhou um novo gramado. O estádio também está recebendo uma nova pintura.

fonte: Ademir Alves//Apucarana Sports Gramado do "Olímpio Barreto" foi reformado para esta temporada

Por Fernando Klein

