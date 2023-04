Apucarana Sports faz 7 a 1 e atropela o Arapongas no sub-20

Da Redação

Apucarana Sports passou por cima do Arapongas no sub-20: 100% de aproveitamento

Jogando no Estádio Uady Chaiben em Londrina, o Apucarana Sports não tomou conhecimento do Arapongas EC nesta quarta-feira (26) à tarde pelo Campeonato Paranaense Sub-20. O Dragão do Norte aplicou 7 a 1 no adversário no clássico "Arapuca" e fechou a última rodada do primeiro turno da competição na liderança, com 12 pontos ganhos.

O time tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. Contra o Arapongas, os gols do tricolor de Apucarana foram marcados por Hugo (3), João Gabriel (1), Renato (1), Felipe (1) e João Rhyan (1). Para o Arapongas, Neneca descontou de pênaltis.

“Conseguimos mais uma vitória, com 100% de aproveitamento no primeiro turno do Paranaense e, de quebra, a liderança geral até o momento. Ficamos contentes, mas sabemos que o caminho é longo. Conseguimos apenas fechar o primeiro turno da primeira fase. Os jogadores entenderam o recado e se doaram inteiramente. Agradecemos a Deus, ao nosso presidente e à diretoria, que não medem esforços para nos apoiar. O Apucarana deixou de ser uma aposta e agora é uma realidade", disse o técnico Antônio Donisete.



Na próxima quinta-feira (4), o Apucarana Sports volta a campo, quando visita o Londrina FC na abertura do returno. A partida será realizada no CT SM Sports, às 15h30. No "Olímpio Barreto", o tricolor venceu os londrinenses por 1 a 0.

Profissional estreia no sábado

Enquanto a equipe sub-20 brilha no estadual, o time profissional do Apucarana Sports acelera os preparativos para a estreia neste sábado (29), às 15h30, contra o PSTC no Estádio Municipal Álvaro Alves, em Alvorada do Sul.

