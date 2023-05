Apucarana Sports faz 2 a 0 no Grêmio Maringá e vence a 1ª na Segundona

Da Redação

Gols foram marcados pelo meia Sato e pelo atacante Diego Paulista, cobrando pênalti

Em partida válida pela terceira rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, o Apucarana Sports fez 2 a 0 no Grêmio Maringá neste sábado (13) na primeira partida da equipe no Estádio Olímpio Barreto, em Apucarana, no norte do Paraná.

Os gols foram marcados pelo meia Sato e pelo atacante Diego Paulista, cobrando pênalti. Com o resultado, o Apucarana Sports soma agora quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Na estreia da Segundona, o time apucaranense foi derrotado pelo PSTC por 2 a 0 em Alvorada do Sul e, na rodada passada, arrancou um empate em 1 a 1 contra o AA Iguaçu em União da Vitória.

O time do técnico Rafael Andrade volta a jogar em casa contra o Patriotas FC no próximo sábado (20/05).

