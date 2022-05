Apucarana Sports faz 1 a 0 em Prudentópolis e se recupera

Da Redação

Com gol do contestado atacante Diego Paulista, o Apucarana Sports venceu o Prudentópolis Futebol Clube por 1 a 0 nesta quarta-feira (4) no Estádio Municipal Newton Agibert. Com o resultado, o time chega a oito pontos e deixa a zona de rebaixamento da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Já o Prudentópolis fica com 4 pontos e se afunda na lanterna da competição.

continua após publicidade .

A partida marcou a estreia do técnico Toninho Santos, que assumiu o lugar de Douglas Santos, demitido após o empate em 0 a 0 na rodada passada. Ele promoveu a estreia do lateral-esquerdo Fernandinho, que jogou improvisado no meio de campo.

O Apucarana Sports tentou atacar desde o começo da partida. A grande chance, no entanto, apareceu aos 33 minutos justamente com o estreante Fernandinho. Após uma falta cruzada da direita, o juiz Rafael Vinicius Moura de Oliveira, de Curitiba, marcou pênalti após uma confusão na área.

continua após publicidade .

Fernandinho assumiu a responsabilidade, mas acabou fazendo uma cobrança bisonha. Ele tentou dar uma “cavadinha” no centro do gol, mas entregou a bola nas mãos do goleiro Doni. É o terceiro pênalti perdido pelo time. Os outros foram desperdiçados por Diego Paulista e Bruno Andrade.

No segundo tempo, o Apucarana Sports manteve um ritmo mais forte. Tecnicamente superior ao adversário, o time buscou o resultado. O “Prude” ameaçava em contra-ataques. O esforço do time foi premiado aos 18 minutos do segundo tempo. O criticado atacante Diego Paulista recebeu uma bola na esquerda, driblou para a direta e emendou uma bomba de fora da área. O goleiro Doni não conseguiu defender: 1 a 0.

Após o gol, o clima ficou tenso. Os jogadores se estranharam em várias oportunidades, mas o Apucarana Sports conseguiu controlar o jogo e conseguiu sua segunda vitória na competição. Aos 51 minutos, ainda um susto antes do apito final: o Prudentópolis cobrou uma falta na trave.

continua após publicidade .

Com a vitória, o time de Apucarana chegou a 4ª colocação. No entanto, a sexta rodada ainda prevê mais dois jogos na noite desta quarta-feira (4), o que provocará mudanças na tabela.

No próximo domingo (8), o Apucarana Sports recebe o Toledo no Estádio Olímpio Barreto, às 15h30, e tenta confirmar sua reabilitação na tabela.

Assista o pênalti defendido e o gol que deu a vitória para o Apucarana:

null - Vídeo por: tnonline