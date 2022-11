Apucarana Sports estreia na Copa Metropolitana nesta sexta-feira (18)

Da Redação

A equipe sub-19 do Apucarana Sports estreia nesta sexta-feira (18) na Copa Metropolitana contra o LGM Football, de Cambé, a partir das 15 horas, no Estádio Municipal Olímpio Barreto.

A equipe apucaranense está no Grupo A, que também tem Arapongas, Águia Sport Clube e LGM Football. O grupo B é composto por 9 de Julho, Arapongas (Ebaec), LGM Studio Londrina e Revela Craques.

A primeira fase terá três rodadas, em que o Apucarana, comandado pelo treinador Antônio Donizete, o Toninho, deve jogar em casa em duas delas. Os outros jogos devem acontecer nos dias 25 de novembro e 2 de dezembro.

Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais. A final deve acontecer no dia 4 de dezembro, de acordo com a organização.



