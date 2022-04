Apucarana Sports estreia domingo em busca do sonhado acesso; veja

Da Redação

O Apucarana Sports começa neste domingo (10) a sua caminhada em busca do acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense. A equipe enfrenta, às 15h30, o Foz do Iguaçu FC no Estádio Olímpio Barreto. O time apucaranense tenta acabar em 2022 com o trauma de “bater na trave”. Nos últimos três anos, o Apucarana Sports perdeu na semifinal e apenas o campeão e o vice sobem para a elite.

O treinador Douglas Santos comandou nesta sexta-feira (8) o último treino tático antes da partida. Neste sábado, os jogadores ainda farão uma movimentação leve. O treinador promete um time propositivo, principalmente dentro de casa. Ele também admite que o Apucarana Sports precisa de reforços e novidades devem chegar nessa semana. “Os atletas estão preparados para esse primeiro desafio em casa e nós queremos iniciar com o pé direito, com uma vitória na estreia”, disse.

Nesta semana, a diretoria anunciou a contratação do meio-campista Euler Oliveira Andrade e do atacante Thomas Valentim da Silva, ambos com 20 anos. Euler estava no Olímpia-SP e Valentim já atuou pelas equipes do Grêmio Mauaense-SP e Clube Atlético Cambé (CAC). Os dois jogadores apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) e podem estrear no domingo.

O zagueiro Dipão, remanescente das duas últimas temporadas, também fala sobre a pressão. “Pelo investimento que o clube faz, sim, é uma pressão. Eu, particularmente, joguei duas semifinais e não consegui o acesso. Os jogadores sabem disso, a responsabilidade de vestir essa camisa do Apucarana, mas estamos com uma excelente equipe e estamos confiantes”. Ele destaca a presença da torcida após a pandemia. “O apoio da torcida é um fator importante para conseguir o acesso”, diz.

O jogo será arbitrado por José Maria Molinari Filho, de Irati. Ele será auxiliado por Gustavo Kucharski (Irati) e Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira (Londrina). Jeferson Fernando Ribeiro, de Rolândia, atua como quarto árbitro.

O Apucarana deve entrar em campo com Flaysmar; Gabriel, Dipão, Vandal e Fandinho; Barra, Ruan, Djair; Bruno Andrade, Kenu e Diego Paulista.

Fernando Klein