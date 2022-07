Apucarana Sports estreia contra o Paranavaí na 2ª fase do Paranaense

Da Redação

Na 2ª fase da competição, o time apucaranense está no Grupo G

A equipe Sub-20 do Apucarana Sports conheceu o seu grupo e adversários na sequência do Campeonato Paranaense. Na 2ª fase da competição, o time apucaranense está no Grupo G, ao lado de Coritiba, Paraná Clube e AC Paranavaí.

Na primeira rodada, o Apucarana Sports vai até Paranavaí e jogará contra o Vermelhinho de Paranavaí neste sábado (23), às 15h30, no Estádio Waldomiro Wagner.



Com a segunda colocação do Grupo C, e na campanha da 1ª fase do Estadual, o Tricolor irá para a 2ª fase da competição buscando uma melhor classificação, que em 2019 ficou na quinta colocação, sendo o campeão da competição a equipe do Londrina EC no ano de 2019. Em 2020 e 2021 não houve competição por conta da pandemia da Covid-19.



Sob o comando técnico de Antônio Donizete, a campanha do Tricolor na primeira fase do campeonato, com doze jogos, somou 24 pontos, com sete vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe tricolor marcou 34 vezes e sofreu 9 gols, com saldo positivo de 25 gols. O vice artilheiro da competição é o atacante João Rhyan, com 11 gols marcados.



Os confrontos do time tricolor no Grupo G na segunda fase do campeonato Paranaense Sub-20:



1ª rodada

Paranavaí x Apucarana Sports – Sábado - 23/07/2022 – 15h30min – Estádio Waldomiro Wagner – Paranavaí

2ª rodada



Apucarana Sports x Paraná Clube – Sábado - 30/07/2022 – 15h30min – Estádio Olímpio Barreto – Apucarana.

3ª rodada

Coritiba FC x Apucarana Sports – Sexta feira - 05/08/2022 – 15h30min – Centro de Treinamento Bayard Osua – Curitiba.

4ª rodada

Paraná Clube x Apucarana Sports – Sexta feira - 12/08/2022 – 15h30min – Estádio Erton de Queiroz – Curitiba.

5ª rodada

Apucarana Sports x Curitiba – Sábado - 20/08/2022 – 15h30min – Estádio Olímpio Barreto – Apucarana.

6ª rodada

Apucarana Sports x Paranavaí – Sexta feira - 26/08/2022 – 15h30min – Estádio Olímpio Barreto – Apucarana.

Após a primeira fase, formaram os grupos E, F e G. A composição dos clubes ficou de acordo com a classificação na primeira fase:



Grupo E: Maringá FC, Nacional AC, Athletico Paranaense e São Joseense.

Grupo F: Londrina EC, Operário Ferroviário, FC Cascavel e Patriotas.

Grupo G: Apucarana Sports, Coritiba FC, Paraná Clube e AC Paranavaí.

