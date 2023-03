Apucarana Sports estreia contra o Londrina EC no Paranaense Sub-20

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucaranareceberá em casa, no Estádio Olímpio Barreto, o Londrina Esporte Clube

O Apucarana Sports conheceu seu primeiro adversário do Campeonato Paranaense Sub-20, após a Federação Paranaense divulgar a tabela de jogos na quinta-feira (2). A equipe receberá em casa, no Estádio Olímpio Barreto, o Londrina Esporte Clube, no dia 1º de abril, às 15h30.

continua após publicidade .

A competição contará com 26 equipes, que foram divididas em seis grupos e jogarão entre si dentro do grupo no turno e returno, passando para a próxima fase os dois primeiros colocados e os 4 melhores terceiros colocados de todas as chaves.

-LEIA MAIS: Sub-20: Apucarana Sports vence partida na Copa do Rei

continua após publicidade .

Os times ficaram distribuídos da seguinte forma:

Grupo A: Athletico-PR, Paraná Clube, Hope, Internacional e Araucária ECR.

Grupo B: Coritiba FC, São Joseense, Rio Branco e Patriotas SC.

continua após publicidade .

Grupo C: AA Iguaçu, Iraty SC, AA Batel, Prudentópolis e Operário FEC.

Grupo D: Azuriz FC, Toledo EC, SC Campo Mourão e Foz do Iguaçu.

Grupo E: Cianorte, GE Maringá, Maringá FC e Nacional AC

continua após publicidade .

Grupo F: Apucarana Sports, Londrina EC, CA Cambé, Arapongas EC e REC EC.

Na segunda fase seguem 16 equipes, em grupos formados de acordo com a classificação na primeira fase. Jogam todos contra todos dentro do grupo, em partidas de ida e volta.

continua após publicidade .

Na terceira fase, com oito equipes e formação de dois grupos, também no formato de ida e volta, os dois melhores colocados de cada grupo passam para a fase semifinal e os vencedores da semifinal decidem o título.

A tabela da primeira fase do Apucarana Sports ficou assim:

Primeiro Turno

continua após publicidade .

1ª Rodada, Apucarana Sports x Londrina EC, (01/04), Estádio Olímpio Barreto, às 15h30.

2ª Rodada: REC EC x Apucarana Sports, (08/04), Estádio Erich Georg, às 15h30.

3ª Rodada: Apucarana Sports x CA Cambé, (15/04), Estádio Olímpio Barreto, às 15h30.

continua após publicidade .

4 ª Rodada: Folga do time tricolor.

5ª Rodada Arapongas EC x Apucarana Sports, (29/04), Estádio José Garbelini (Cambé), às 15h30.

Segundo Turno

6ª Rodada: Londrina EC x Apucarana Sports x Londrina EC, (06/05), CT SM Sports, às 15h30.

7ª Rodada: Apucarana Sports x REC EC, (13/05), Estádio Olímpio Barreto, às 15h30.

8ª Rodada: CA Cambé x Apucarana Sports, (20/05), Estádio José Garbelini, às 15h30.

9 ª Rodada: Folga do time tricolor.

10ª Rodada Apucarana Sports x Arapongas EC, (03/06), Estádio Olímpio Barreto, às 15h30.

Siga o TNOnline no Google News