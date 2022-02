Da Redação

Apucarana Sports estreia contra o Foz do Iguaçu na Segundona

Faltando dois meses para o início da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de 2022, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela com os confrontos de todos as nove rodadas da primeira fase da competição.

O Apucarana Sports vai estrar contra o Foz do Iguaçu, em casa, no Estádio Olímpio Barreto, às 15h30. Aliás, esse será o horário de todas partidas durante o torneio, que terá jogos nas quartas-feiras e aos domingos.

Aruko Sports, Prudentópolis, Iguaçu, PSTC, Apucarana Sports, Laranja Mecânica, Verê, Foz do Iguaçu, Toledo e Andraus Brasil serão os times que brigarão pelas duas vagas para a final, que dão o acesso para a divisão de elite do Paranaense.

O regulamento será o mesmo adotado na temporada anterior. Os dez clubes na disputa se enfrentam em turno único. Os dois piores colocados serão rebaixados e os quatro melhores avançam para as semifinais. As inscrições de jogadores deverão ser realizadas até o dia 29 de abril.

A segunda fase tem data prevista para acontecer nos dias 22 e 29 de maio. As finais devem ser disputadas nos dias 5 e 12 de junho.

Confira as nove partidas do Apucarana Sports na primeira fase:

Apucarana Sports x Foz do Iguaçu

Apucarana Sports x PSTC

Laranja Mecânica x Apucarana Sports

Verê FC x Apucarana Sports

Apucarana Sports x Iguaçu

Prudentópolis x Apucarana Sports

Apucarana Sports x Toledo

Apucarana Sports x Aruko Sports

Andraus Brasil x Apucarana Sports