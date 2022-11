Apucarana Sports estreia com vitória na Copa Metropolitana Sub-19

Da Redação

João Rhyan marcou os dois gols da vitória apucaranense

Com dois gols de João Rhyan, a equipe Sub-19 do Apucarana Sports venceu o seu primeiro compromisso na Copa Metropolitana, contra o LGM Footboll, de Londrina, pelo placar de 2 a 0. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Olímpio Barreto.

Na partida, a equipe comandada por Antônio Donizete jogou com João Calsavara, Allan, Japa, André, Turini, Robinho, João Rhyan, Thiago Gago, Mauro, Tiago, Eduardo, Rafael, João Luz, Renan, Hugo, Antony, Caio, Da Silva, Ronald, Pernetti, Andrade, Igor e Dolfini.

Na próxima sexta-feira (25), o Tricolor recebe a equipe do Arapongas E.C. no Olímpio Barreto, às 15 horas.

A equipe apucaranense está no Grupo A, que também tem Arapongas, Águia Sport Clube e LGM Football. O grupo B é composto por 9 de julho, Arapongas (Ebaec), LGM Studio Londrina e Revela Craques.

