Apucarana Sports estreia com derrota na Divisão de Acesso

O time se apresentou neste domingo (10), jogando em casa

Em partida que abriu o Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso de 2022, o Apucarana Sports foi derrotado pelo Foz do Iguaçu Futebol Clube pelo placar de 1 a 0 neste domingo (10) à tarde, no Estádio Municipal Olímpio Barreto, em Apucarana. Mais de 600 pessoas pagaram ingresso.

Na segunda rodada da competição estadual, o Apucarana voltará a jogar em casa. No próximo domingo (17/04), às 15h30, o Dragão do Norte recebe o PSTC, que na primeira rodada perdeu por 3 a 0 para o Prudentópolis em Cornélio Procópio.

O gol do Foz do Iguaçu foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo pelo meio-campista Douglas Santos, que na etapa final foi substituído por Lucas Ram. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, o Apucarana teve a chance de empatar a partida, mas o goleiro Júlio César, do Foz, defendeu um pênalti cobrado pelo atacante Diego Paulista. Na etapa final o Apucarana Sports foi para cima do adversário, mas não conseguiu furar o setor defensivo do Foz que estreou com o pé direito na Segundona. A renda foi de R$ 3.789,00 para um público pagante de 606.

José Maria Molinari Filho apitou o confronto neste domingo, sendo auxiliado por Gustavo Kucharski e Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira.

APUCARANA – Flaysmar; Gabriel, Dipão, Van Dal e Fandinho; Barra (Julyano), Djair e Ruan (Jean); Kenu (Vitinho), Bruno Andrade (Rodrigo) e Diego Paulista (Euler). Técnico: Douglas Santos.

FOZ DO IGUAÇU – Júlio César; Marcelo Phillipi (Marcos Espanhol), Diego Pereira, Eduardo Biazus e Wesley (Vinicius); Claudevan, Copetti e Douglas Santos (Lucas Ram); Vitor Nascimento, Oscar (Breno) e Matheus Juliani (Lucas Guedes). Técnico: Charles Araújo.

DEMAIS RESULTADOS DA 1ª RODADA – Toledo 2 x 0 Verê (Toledo), Iguaçu 0 x 0 Laranja Mecânica (União da Vitória) e Andraus 1 x 0 Aruko Maringá (Campo Largo).