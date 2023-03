Apucarana Sports entra em campo nesta quarta na Copa do Rei

Da Redação

dragãozinho do norte

O dragãozinho do norte entra em campo nesta quarta feira (1/3) pelo campeonato regional Copa do Rei, que está sendo promovia pela Liga de Londrina. O time encara o REC, em Rolândia.

O confronto acontece, às 15h no Estádio Erick Georg. No campeonato Paranaense sub-20, estão o Apucarana Sports, Londrina EC, Rolândia EC, Arapongas FC e o Cambé FC.

Campeonato Paranaense: Apucarana Sports jogará em abril

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira (28), a tabela do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão e o regulamento específico da competição. A equipe do Apucarana Sports, jogará em casa quatro vezes e será visitante em cinco rodadas.

Na estreia, o Apucarana Sports enfrenta o PSTC, no dia 30 de abril, no Estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul. O Apucarana Sports começa os treinamentos a partir do 15 deste mês, data que também será realizada a apresentação dos atletas e do treinador.

