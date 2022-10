Apucarana Sports Entra em campo na Copa Atlântico contra o Bragantino

Da Redação

O Apucarana Sports sub-19 encara nesta quarta-feira (19), às 17 horas o Bragantino, no Centro de Treinamento do Retrô em Camaragibe-PE, o time entra em campo pela terceira vez na Copa Atlântico, torneio de futebol que tem a presença de 16 equipes de todo o País. O time apucaranense, que participa de sua primeira competição fora do Estado, está no Grupo D, ao lado de Novorizontino, Bragantino e Retrô-PE.

Na terça-feira, os meninos do Apucarana Sports empataram com o Retrô em 1 a 1, gol marcado pelo time tricolor, Thiago Emanuel. Os meninos do sub-19 do time tricolor fizeram bonito do CT do Retrô, determinação de dedicação, em campo foi o ponto forte na equipe Dragão Norte. Na estreia, segunda-feira (17/10), a equipe do Apucarana Sports jogou contra o Novorizontino e foi derrotado por 2x0.

Os outros grupos da competição são os seguintes: A - Náutico, Coritiba, CSA-AL e Bahia; Grupo B – Botafogo-RJ, Carmópolis-SE, Santa Cruz e Fortaleza; e Grupo C - Falcon-SE, Flamengo-RJ, Perilima-PB e CRB-AL. Professor Antônio Donisete, o treinador do Sub-19 foi homenageado pelo presidente Douglas Rodrigues e Diretor do Apucarana Sports Airton Junior durante a Copa Atlântico em Recife.

O treinador completou 50 jogos oficiais pelo time tricolor. Além das categorias de base também esteve à frente da equipe principal do Apucarana Sports. Parabéns Professor Toninho. Os jogos da copa no Pernambuco contarão com transmissão no YouTube, por meio da TV Retrô.

