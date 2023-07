Apucarana Sports enfrenta o Cambé no Paranaense Sub-20

O Apucarana Sports visita o CA Cambé neste sábado (1º), às 15h30, no Estádio Municipal José Garbelini, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense Sub-20.

continua após publicidade

O tricolor vem de dois empates na competição, contra o Operário e o Maringá FC, e está na terceira colocação no grupo com dois pontos. Os times de Ponta Grossa e Maringá possuem quatro pontos, enquanto o Cambé ainda não somou pontos.

-LEIA MAIS: Técnico lamenta eliminação do Apucarana e diz que não seguirá no clube

continua após publicidade

O técnico Antônio do Donizete não pode contar com Isac, expulso na partida contra o Maringá FC, mas tem as voltas de Thiago gago e João Rhyan, que estavam na equipe principal do time tricolor.

Os relacionados para o confronto contra o Cambé são: João calsavara, Gabriel kenji, Allan, Lucas Ryan, Renan, Lucas yuji, João Rhyan, Renato, Jhonatam Torquato, Eduardo, Thiago Emanuel, João Girard, Matheus Sousa, Erik , Igor, Felipe, Mauro, Tiago Wrsacko, Matheus Estevan e João Gabriel.

Siga o TNOnline no Google News