Apucarana Sports enfrenta o Arapongas no Paranaense Sub-20

Jogadores do sub-20 durante treinamento

Invicto na competição, o Apucarana Sports entra em campo nesta quarta-feira (26) em busca da sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Paranaense Sub-20. A equipe desta vez vai a Londrina encarar o Arapongas EC. O jogo, que acontecerá às 15h30, no Estádio Uady Chaiben (campo da Portuguesa Londrinense), será válido pela última rodada do primeiro turno do Grupo F.

O time do Apucarana teve duas semanas de preparação, pois contou com a folga dentro do grupo, e com isso o professor Antonio Donisete obteve um tempo maior para treinar os jogadores do time tricolor.

O professor Toninho, juntamente com seu auxiliar Matheus, relacionou os seguintes jogadores para o confronto: João Calsavara, Gabriel kenji, Renan, Lucas Japa, Eduardo Ferreira, Robinho, João Rhyan, Renato, Mauro, João Gabriel, Hugo, Kauan, Tiago, Breno, Nicolas, Caio Stankewicz, Caio Santos, Raphael Pernetti, Igor e Felipe.

O time apucaranense está no Grupo F e é líder invicto com 9 pontos, seguido por Londrina, com 6 pontos, CA Cambé, com 6 pontos, e Arapongas EC e REC, que têm apenas 1 ponto.

