Apucarana Sports encara o Patriotas para tentar subir na tabela

Da Redação

Recuperado de lesão, atacante João Ryan volta ao time titular

O Apucarana Sports enfrenta o Patriotas FC, de Curitiba, neste sábado (20), às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, pela quarta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Após bater o Grêmio Maringá por 2 a 0 em casa na rodada passada, a equipe comandada pelo técnico Rafael Andrade quer aproveitar o fator local para emendar a segunda vitória na competição.

Em quinto lugar na tabela de classificação com 4 pontos ganhos, um novo triunfo contra o vice-líder pode aproximar o Apucarana Sports dos primeiros colocados da Segunda Divisão. O técnico Rafael Andrade afirma que a equipe vem evoluindo em todas as fases do jogo. “Esperamos que o torcedor possa comparecer e fazer do estádio um caldeirão para que, no final dos 90 minutos, a gente possa comemorar os três pontos”, afirma.

Para o duelo deste sábado no "Olímpio Barreto", o treinador não poderá contar com o lateral Romário, entregue ao departamento médico. Por outro lado, o atacante João Ryan está recuperado de lesão e deve voltar ao time titular contra o Patriotas. Ele sentiu durante o empate contra o Iguaçu na segunda rodada, quando marcou o gol que garantiu o 1 a 1.

João Ryan, que subiu da equipe júnior nesta temporada, espera um grande jogo. “Trabalhamos bem durante a semana. Sabemos que o adversário é difícil, mas vamos buscar a vitória”, disse o jovem.

O time deve entrar em campo neste sábado com Flaysmar; Marcelo Xavier; Dipão, Anderson Penna e Biro; Serginho Paulista, Djair, Nelsinho e Sato; João Ryan e Diego Paulista.

