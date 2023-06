Apucarana Sports encara adversário direto por vaga neste sábado

Em partida válida pela penúltima rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, o Apucarana Sports enfrenta neste sábado (17) o Andraus Brasil, às 15h30, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba. Em terceiro lugar na tabela de classificação, com 13 pontos, o time comandado pelo técnico Rafael Andrade pode encaminhar a classificação em caso de vitória na capital do Estado.

O Andraus é adversário direto na busca pela classificação na Segunda Divisão. O time tem 15 pontos, dois a mais que o Apucarana Sports, e está na segunda posição. O líder é o Patriotas, com19 pontos, que já está classificado. Quatro equipes se classificam para a próxima fase.

O Apucarana Sports vem de vitória em casa na rodada passada, quando bateu o Toledo por 1 a 0. Já o Andraus Brasil ficou no empate em 1 a 1 contra o Laranja Mecânica, de Arapongas, jogando em no “Durival de Britto”.

A delegação apucaranense chegou na tarde de sexta-feira (16) a Curitiba.

Na última rodada, o Apucarana Sports enfrenta, dia 25, o Laranja Mecânica, às 15h30. O confronto será no Estádio dos Pássaros, em Arapongas.

