Apucarana Sports empata em 1 a 1 jogo-treino contra o Londrina

Partida amistosa foi disputada no Estádio do Café

O Apucarana Sports ficou no empate em 1 a 1 contra o Londrina Esporte Clube nesta sexta-feira (31) em jogo-treino disputado no Estádio do Café. O time está se preparando para a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, enquanto o Tubarão vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Brandão marcou o gol do Londrina no primeiro tempo. Mateus Paraná empatou no segundo tempo para o Apucarana Sports. O técnico Rafael Andrade aproveitou a partida para fazer alguns testes e observar jogadores.

“Mais importante do que o resultado é o desempenho da equipe. Os atletas vêm entendendo a nossa forma de jogar. A gente implementou alguns conteúdos táticos que foram colocados em prática hoje e esperamos que, à medida que formos evoluindo nos treinamentos, a gente possa ter um modelo de jogo sólido e consistente”, disse o treinador.

Ele destacou a dificuldade do jogo. “É um adversário fortíssimo, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Apucarana mostrou um bom potencial. Não foi aquela equipe que só se defendeu, mas também procurou propor o jogo”, avaliou o treinador, que espera por mais reforços até a estreia, dia 30 de abril, contra o PSTC fora de casa.

O técnico Alexandre Gallo, do Londrina, também aproveitou para fazer testes e rodar o elenco. O Tubarão estreia na Série B do Brasileirão contra o ABC, em casa, no final de semana de 14 e 15 de abril. A data e o horário ainda serão confirmados.

Por Fernando Klein

