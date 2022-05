Apucarana Sports empata e se complica na Divisão de Acesso

Da Redação

Após o empate contra o Toledo Esporte Clube em 1 a 1 neste domingo (8), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, o Apucarana Sports vai precisar vencer as duas últimas partidas da primeira fase da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense para ainda sonhar com a classificação e também afastar o risco de rebaixamento.

Com o resultado de domingo, o “Dragão do Norte” estacionou na 7ª colocação com 9 pontos. Na próxima rodada, marcada para esta quarta-feira (11), o Apucarana Sports recebe o Aruko Maringá Brasil, às 15h30, e no domingo (15), fecha a primeira fase contra o Andraus Brasil em Campo Largo, também às 15h30, no Estádio Atilio Gionedis.

Os quatro primeiros se classificam e os dois últimos são rebaixados. O campeonato vem se mostrando bastante equilibrado. A diferença do 8º colocado para o 4º é de apenas dois pontos. Assim, há chance na ponta de cima da tabela, mas também risco da "degola" na parte debaixo.

Contra o Toledo, o Apucarana saiu na frente do placar com gol do volante Julyano, aos 37 minutos do primeiro tempo. O Toledo empatou com Matheus Barbosa, aos 15 minutos da etapa final.

O jogo foi arbitrado por Robson Babinski, sendo auxiliado por Alessandro Rodrigues Mori e Flávio Augusto Alves. A renda foi de R$ 3.450,00 para um público pagante de 305.



O Apucarana jogou com Flaysmar; Gabriel, Dipão, Fandinho e Yan (Kenu); Barra (Fernandinho), Vitinho (Euler), Julyano e Jailton (Vinicius); Bruno Andrade (Rodrigo Paraná) e Diego Paulista. Técnico: Toninho Santos.

O Toledo atuou com Igor; Coutinho (Cleuber), Matheus Barbosa, Centeno e Marquinhos; Matheus Gomes (Bruno), Jacaré e Assuério; Jhonathan, Porto e Alex (Paulo Rogério). Técnico: João Paulo Facco.

DEMAIS JOGOS – Mais quatro partidas aconteceram neste domingo pela sétima rodada da primeira fase da Segundona: Iguaçu 1 x 0 PSTC, Andraus 1 x 0 Laranja Mecânica, Verê 0 x 1 Foz do Iguaçu e Aruko 2 x 1 Prudentópolis.

CLASSIFICAÇÃO – O Aruko lidera a competição com 13 pontos, seguido por Iguaçu 12; Foz do Iguaçu e Andraus 11; PSTC e Toledo 10; Apucarana Sports e Laranja Mecânica 9, Verê 6; e Prudentópolis 4.