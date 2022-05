Apucarana Sports empata e está na zona de rebaixamento

Da Redação

Em uma partida fraca tecnicamente, o Apucarana Sports ficou no empate em 0 a 0 com a Associação Atlética Iguaçu, de União da Vitória, neste domingo (1º) no Estádio Municipal Olímpio Barreto.

Com o resultado, o time do técnico Douglas Santos fechou a quinta rodada em penúltimo lugar com 5 pontos ganhos, na zona de rebaixamento da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. A equipe foi muito vaiada pela torcida na saída do gramado.

O Apucarana Sports volta a campo na próxima quarta-feira (4) contra o Prudentópolis Futebol Clube, às 15h30, no Estádio Municipal Newton Agibert, em Prudentópolis.

O técnico Douglas Santos promoveu o ingresso do zagueiro Dipão na vaga de Fandinho na defesa e do volante Djair no lugar do lesionado Matheus Freire. No ataque, o atacante Rodrigo Paraná sentiu no treino de sexta-feira (29) e Bruno Andrade foi mantido no time.

O "Dragão do Norte", no entanto, teve uma atuação apagada. O trio Pacato, Jailton e Ataliba não funcionou. Tanto é que os três acabaram substituídos no segundo tempo. Diego Paulista também teve uma atuação apática e foi muito vaiado. Com o empate, o Iguaçu vai a 8 pontos.

O jogo neste domingo foi arbitrado por Eduardo da Silva Silveira, de Curitiba, auxiliado por João Cléber Cecatto Wagner, também da capital, e Vinicius Martinelli Gomes, de Loanda.

Foram 394 pagantes no Estádio Olímpio Barreto para uma renda de R$ 3.490,00.

O JOGO

O primeiro tempo foi truncado, com muitas faltas e poucas chances de gol para as duas equipes. O Apucarana Sports não conseguiu penetrar na defesa adversária. Bem marcados, os quatro jogadores mais avançados – Pacato, Jailton, Ataliba e Bruno Andrade – pouco ameaçaram. O AA Iguaçu também não conseguiu chegar à frente. O time de União da Vitória se fechou na defesa, esperando oportunidades para contra-atacar.

Bruno Andrade, mantido na equipe com a lesão de Rodrigo Paraná no treino de sexta-feira, teve mais uma atuação apagada. Ele ainda não marcou na competição.

A melhor chance do primeiro tempo acabou sendo do Iguaçu, com Filder. O atacante invadiu a área pela direita e chutou para boa defesa do goleiro Flaysmar. O Apucarana Sports tentou alguns cruzamentos, mas praticamente não ameaçou o goleiro João Paulo.

O Apucarana Sports voltou no segundo tempo com a mesma falta de agressividade. O técnico Douglas Santos promoveu diversas mudanças no time, mas a equipe não conseguiu chegar com perigo na área adversária.

O Iguaçu chegou a ameaçar em contra-ataques. A principal chance acabou sendo do time de União da Vitória. Vitinho avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Wismann, que perdeu o gol na cara do goleiro Flaysmar aos 33 minutos da etapa final.

O lateral-esquerdo Douglas, do Iguaçu, foi expulso no fim da partida. Mesmo com um jogador a mais, o Apucarana Sports não conseguiu chegar ao gol. A equipe foi muito vaiada pela torcida após o apito final.

ESCALAÇÕES

Apucarana Sports - Flaysmar; Rodrigo, Dipão, Van Dal e Yan; Djair, Pacato (Kenu), Jailton (Barra); Ataliba (Vitinho), Bruno Andrade (Euller) e Diego Paulista (Vinícius Machado). Técnico Douglas Santos

AA Iguaçu - João Paulo; Romário, Heverton Luís, Luan, Douglas; Val, Vinícius, Dalloca (Lika); Andrei (Pavi), Rodrigo Jesus (Wismann) e Filder (Vitinho). Técnico: Dudu Sales